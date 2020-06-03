HDP'nin gündemi öldürülen PKK'lıların nereye gömüldüğü

261 PKK'lının cesedinin Kilyos'ta yol kenarına gömüldü iddiasıyla ilgili HDP, Meclis'e önerge sundu.

TBMM Genel Kurulu, 16 Nisan’da verilen aranın ardından dün yeniden açılarak çalışmalarına başladı.

Uzun süredir kapalı olan Meclis'te HDP'nin gündeminde ise "Öldürülen PKK'lıların cesetlerine oldu?" vardı...

"261 PKK'LI KİLYOS'A GÖMÜLDÜ"

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, mayıs ayında Meclis'e sunduğu önergede, 2017 yılında Bitlis'te Garzan Mezarlığı'ndan çıkarılan 261 PKK'lının cenazelerinin, İstanbul Kilyos'ta otoban kenarında üst üste usulsüzce gömüldüğünü iddia etti. Sürücü, konuyla ilgili Meclis araştırması istedi.

"Ölümün politika malzemesi haline getirilmesi toplumsal travmayı derinleştirir, ortak toplumsal hafızada kopuşlar yaratır." diyen Sürücü, cenazelere yönelik bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu söyledi.

HDP, İNSAN HAKLARI DEDİ...

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de dün yaptığı açıklamada, "Meclis İnsan Hakları Komisyonu her türlü hak ihlâli karşısında tavır almalı." dedi ve komisyonun, Kilyos'taki durum başta olmak üzere cenaze ve mezarlara karşı yapılan uygulamaların incelenmesi için insan hakları ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle bir alt komisyon kurmasını talep etti.

İki milletvekilinin Meclis gündemine getirdiği cenazeler, çeşitli tarihlerde çatışmalarda ölen PKK'lılara ait. Bitlis kırsalında farklı yerlerde gömülmüş olan 282 cenaze, çözüm süreci döneminde Yukarı Ölek Mahallesi'ndeki Garzan Mezarlığı'na nakledilmişti.