HDP’nin başlatmak istediği yürüyüşün korona tedbirleri kapsamında engellenmesi üzerine CHP, yürüyüşe izin verilmesi gerektiğini duyurdu.

CHP'nin haftanın ilk gününde yaptığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısının gündeminde, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin, Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya doğru gerçekleştirmek istediği yürüyüşe yapılan müdahale vardı.

Korona tedbirleri kapsamında valiliklerden yapılan açıklamada; salgınının, gerçekleşebilecek her türlü toplu eylem ve etkinliklerde vatandaşlara bulaşma riskinin bulunduğu vurgulanarak, eylem ve etkinlikler yasaklanmıştı.

HDP'li vekiller ise bu yasaklara rağmen polisle çatışarak, yürüyüş eylemini gerçekleştirmek istiyor.

CHP'DEN HDP'YE DESTEK GELDİ

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP'nin yürüyüşünün engellenmesine karşılık, "Buna gerçekten kimsenin hakkı yok. O nedenle iktidarın bu demokratik protestoların önünde engel olmaması gerekir." dedi.

HDP'nin yürüyüş engeline CHP karşı çıktı VİDEO

HDP, ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NE DESTEK VERMİŞTİ

2017 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlayan, çeşitli isimlerin ve grupların katılımıyla gerçekleşen Adalet Yürüyüşü'ne o dönem HDP'den destek gelmişti. HDP'li vekiller, Kılıçdaroğlu ile kol kola yürümüştü.