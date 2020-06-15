HDP'ye Hakkari'de yürüyüş izni verilmedi

HDP’nin başlatmak istediği yürüyüşün Hakkari ayağına polis izin vermeyince vekiller araçlarına binip kentten ayrıldı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya doğru yürüyüş eylemi gerçekleştirmek için harekete geçti.

Yürüyüş öncesi, Hakkari'ye gelen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MYK ve PM üyeleri, milletvekilleri ve partililer, yürüyüşün startı için sabah saatlerinde parti binası önünde bir araya geldi.

POLİS İZİN VERMEDİ

Polis de bina girişi ile binanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemi aldı. Yağmurun da etkili olduğu Hakkari'de valiliğin de yaptığı açıklama üzerine polis yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi.

VEKİLLER ARACIYLA KENTTEN AYRILDI

Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar açıklama yaparak, milletvekilleri ile birlikte parti binası önünden ayrıldı. Yürüyüş izni verilmeyen Hakkari'de, Sancar ve beraberindekiler ise Van'a gelmek üzere araçlarla kentten ayrıldı.

VALİLİK YASAKLAMIŞTI

Hakkari Valiliği, önceki gün yazılı açıklama yaparak, kentte 14-17 Haziran tarihleri arasında toplantı, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser gibi etkinlikleri yasaklamıştı.

















