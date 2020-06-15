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    HDP'ye Hakkari'de yürüyüş izni verilmedi

    HDP'ye Hakkari'de yürüyüş izni verilmedi

    HDP’nin başlatmak istediği yürüyüşün Hakkari ayağına polis izin vermeyince vekiller araçlarına binip kentten ayrıldı.
    • DHA
    • 15.06.2020 - 16:37
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    HDP'ye Hakkari'de yürüyüş izni verilmedi

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya doğru yürüyüş eylemi gerçekleştirmek için harekete geçti.

    Yürüyüş öncesi, Hakkari'ye gelen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar,  MYK ve PM üyeleri, milletvekilleri ve partililer, yürüyüşün startı için sabah saatlerinde parti binası önünde bir araya geldi.

    POLİS İZİN VERMEDİ

    Polis de bina girişi ile binanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemi aldı. Yağmurun da etkili olduğu Hakkari'de valiliğin de yaptığı açıklama üzerine polis  yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi.

    Hakkari'de yürüyüşe izin verilmedi -2

    VEKİLLER ARACIYLA KENTTEN AYRILDI

    Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar açıklama yaparak, milletvekilleri ile birlikte parti binası önünden ayrıldı. Yürüyüş izni verilmeyen Hakkari'de, Sancar ve beraberindekiler ise Van'a gelmek üzere araçlarla kentten ayrıldı.

    Hakkari'de yürüyüşe izin verilmedi -1

    VALİLİK YASAKLAMIŞTI

    Hakkari Valiliği, önceki gün yazılı açıklama yaparak, kentte 14-17 Haziran tarihleri arasında toplantı, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser gibi etkinlikleri yasaklamıştı.

    Hakkari'de yürüyüşe izin verilmedi -3

    Hakkari'de yürüyüşe izin verilmedi -4

    Hakkari'de yürüyüşe izin verilmedi -5

    Hakkari'de yürüyüşe izin verilmedi -6

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