Helenistik dönemden kalan kale ilgi bekliyor Tokat-Sivas Karayolu üzerinde bulunan Çördük Kalesi, ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya..

İHA

Tokat'tın Çördük köyü sınırları içerisinde bulunan, Helenistik dönemden kalan Çördük Kalesi zamana meydan okuyor.

Tokat-Sivas Karayolu üzerinde bulunan kalenin yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan kale, günümüzde yalnızlığa terk edilmiş durumda.

Kale Helenistik döneme ait

Dar bir boğaz içerisinde bulunan kalenin güney kısmında surlar bulunuyor. Kalede 2 adet su sarnıcı ve tüneller yer alıyor.

Kale içerisinde bulunan kaya mezarları, kalenin Helenistik dönemde inşa edildiğine işaret ediyor.

"2 bin yıllık bir kale diyebiliriz"

Buğra Günderçoban kalenin bakımsız kaldığını belirtip şu ifadeleri kullandı:

Burası Sivas-Tokat Karayolu'nda bulunan Çördük Kalesi'dir. Tarihi olarak çok eski bir kale, Helenistik dönemden kaldığı söyleniyor. Yaklaşık olarak milattan önce 300'lü yıllarda yapılmış, yaklaşık 2 bin yıllık bir kale diyebiliriz. Üst kısmına çıkamadım ancak içeride iki adet su sarnıcı ve iki adet de kaya mezarlığı olduğu söyleniyor.

"Bu kale kaderine terk edilmiş gibi duruyor"