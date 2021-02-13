Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
333.401
-0.84%
EXEN Coin
17.74
-4.87%
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C

    Hendek'te yoğun kar nedeniyle yollar kapatıldı

    Kar yağışının başlamasıyla birlikte önlem alan ekipler, yaylaya çıkan yolları kapatarak elektrikleri kesti.
    • DHA
    • 13.02.2021 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hendek'te yoğun kar nedeniyle yollar kapatıldı

     

    Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yüksek kesimlere yağan yoğun kar nedeniyle bir takım önlemler alındı.

    Hendek, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

    BÖLGEYE ULAŞIM ENGELLENDİ

    Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Dikmen, Çiğdem, Turnalık ve Keremali yaylalarının yolları tedbir amaçlı kapatıldı ve bölgedeki elektrikler kesildi.

    Yetkililer, vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.

    Hendek te yoğun kar nedeniyle yollar kapatıldı #1

    Hendek te yoğun kar nedeniyle yollar kapatıldı #2

    Hendek te yoğun kar nedeniyle yollar kapatıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir