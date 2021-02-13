Hendek'te yoğun kar nedeniyle yollar kapatıldı

Kar yağışının başlamasıyla birlikte önlem alan ekipler, yaylaya çıkan yolları kapatarak elektrikleri kesti.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yüksek kesimlere yağan yoğun kar nedeniyle bir takım önlemler alındı.

Hendek, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

BÖLGEYE ULAŞIM ENGELLENDİ

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Dikmen, Çiğdem, Turnalık ve Keremali yaylalarının yolları tedbir amaçlı kapatıldı ve bölgedeki elektrikler kesildi.

Yetkililer, vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.









