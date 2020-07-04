Hendek'teki patlamaya ilişkin 3 kişi için gözaltı kararı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.