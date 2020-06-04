Elazığ'da, yanlışlıkla hesabına yatan 38 bin 717 lirayı, bankaya giderek iade eden adam, örnek bir davranış sergiledi.

Elazığ'da yaşayan ve bir kurumda engelli kadrosunda çalışan Ömer Faruk Özçelik'in hesabına yanlışlıkla bir banka üzerinden 38 bin 717 lira transfer edildi.

Özçelik, yatan parayı fark edince iş yerinden izin alarak bankaya gitti.

İADE ETTİ

İlk önce dolandırıcılık olayı olabileceğini düşünen Özçelik, banka görevlisi ile görüşüp kendisine ait olmadığını bildiği parayı iade etti.

Hesabına yanlışlıkla yatan 38 bin TL'yi iade etti

"SİZ DE AYNISINI YAPARDINIZ"

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Özçelik, “Hesabıma yanlışlıkla 40 bin liraya yakın bir para yatırmışlar. Ben de bankaya gittim, gerçekten de doğruymuş. Ben de geri iade ettim. Benim yerimde siz de olsaydınız aynısını yapardınız” dedi.