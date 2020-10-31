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    Hilal Kaplan, koronaya yakalandı

    Gazeteci Hilal Kaplan, korona testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • AA
    • 31.10.2020 - 19:42
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 22:10
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    Hilal Kaplan, koronaya yakalandı

    Gazeteci Hilal Kaplan, okurlarına koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kaplan, durumunun iyi olduğunu belirtti.

    "ÇOK ŞÜKÜR İYİYİZ"

    Evde istirahat ettiğini söyleyen Kaplan, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Çok şükür iyiyiz, evde ailecek istirahat ediyoruz. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarımız İzmir’le.. " ifadelerini kullandı.

    Hilal Kaplan, koronaya yakalandı #1

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