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    Hindistan'da iş vaadiyle kandırılan 28 kişi, 1 ay boyunca trenleri saydı

    Hindistan'da demiryollarında iş vaadiyle kandırılan 28 kişi, 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saydı. Dolandırıcılar, bu yöntemle 2,4 milyon rupi para topladı.
    • 26.12.2022 - 21:40
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 21:47
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    Hindistan'da iş vaadiyle kandırılan 28 kişi, 1 ay boyunca trenleri saydı

    Hindistan’da tren dolandırıcılığı ülkenin gündemine oturdu.

    Dolandırıcılar, yaklaşık 28 kişiyi Hindistan Demiryollarında iş vaadiyle kandırdı. Demiryollarında iş için eğitim aldıklarına inandırılan mağdurlar, 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saydılar.

    Her birinden para topladılar

    Hindistan basınında yer alan haberlerde, mağdurların her birinin dolandırıcılara işi alabilmek için kişi başı 200 bin rupi olmak üzere toplamda 2,4 milyon rupi kaptırdığı aktarıldı.

    1 ay boyunca her gün 8 saat tren saydılar

    Kurbanların Güney Tamil Nadu eyaletinden erkeklerden oluştuğu ifade edilen haberlerde, dolandırıcıların mağdurlardan 1 ay boyunca her gün 8 saat Delhi’deki ana tren istasyonunun farklı peronlarında durmalarını ve istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saymalarını istedikleri aktarıldı.

    Haberlerde, dolandırıcıların mağdurları bilet denetçisi, trafik asistanı veya katip olarak işe alınacaklarını vaat ettikleri ifade edildi.

    "Şimdi utanıyorum"

    İHA'nın haberine göre mağdurlardan biri yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisinden sonra ailesini geçindirmenin yollarını aradığını belirterek, "Eğitim için Delhi’ye gittik. Tek yapmamız gereken trenleri saymaktı. Faaliyet konusunda şüpheliydik ama sanık komşumuzun iyi bir arkadaşıydı. Şimdi utanıyorum" dedi.

    Polisin söz konusu dolandırıcılığı geçtiğimiz kasım ayında soruşturmaya başladığı ancak olayın kamuoyuna yeni açıklandığı ifade edildi.

    Haydarabad kentinde Mart 2021’de demiryolları tarafından işe alınacakları vaadiyle yaklaşık 100 kişiyi dolandıran 2 kişi tutuklanmıştı.

    Hindistan da iş vaadiyle kandırılan 28 kişi, 1 ay boyunca trenleri saydı #1


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