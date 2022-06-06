Hızlı trenle İstanbul'a gelen yolcu sayısı 1 milyonu aştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle İstanbul'a 1 milyon 117 bin 317 yolcunun geldiğini duyurdu.
- 06.06.2022 - 17:14
- Güncelleme : 06.06.2022 - 17:28
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle İstanbul'a gelen ve giden yolcu sayısını paylaştı.
İstanbul'a gelen yolcu sayısı 1 milyonu aştı
Yerlikaya, İstanbul'a gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317, giden yolcu sayısının ise 1 milyon 110 bin 818 olduğunu açıkladı.
Vali Yerlikaya'dan teşekkür
Vali Yerlikaya, 'hızlı ve güvenli' ulaşım aracı olarak treni kullanan İstanbullulara teşekkür etti.