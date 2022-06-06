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    Hızlı trenle İstanbul'a gelen yolcu sayısı 1 milyonu aştı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle İstanbul'a 1 milyon 117 bin 317 yolcunun geldiğini duyurdu.
    • 06.06.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 17:28
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    Hızlı trenle İstanbul'a gelen yolcu sayısı 1 milyonu aştı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle İstanbul'a gelen ve giden yolcu sayısını paylaştı.

    İstanbul'a gelen yolcu sayısı 1 milyonu aştı

    Yerlikaya, İstanbul'a gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317, giden yolcu sayısının ise 1 milyon 110 bin 818 olduğunu açıkladı.

    Vali Yerlikaya'dan teşekkür

    Vali Yerlikaya, 'hızlı ve güvenli' ulaşım aracı olarak treni kullanan İstanbullulara teşekkür etti.

    Hızlı trenle İstanbul a gelen yolcu sayısı 1 milyonu aştı #1

    Hızlı trenle İstanbul a gelen yolcu sayısı 1 milyonu aştı #2


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