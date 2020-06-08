Hobi olarak başladı, şimdi tonlarca çilek üretiyor

Bilecikli demirci ustası, 2.5 dönüm serasında yılda 3-4 ton çilek üretimi yapıyor.

Bilecik'te yaşayan ve çilek üretimine yıllar önce evinin bahçesinde hobi olarak başlayan demirci ustası İsmail Özer, şimdi kendi yaptığı 2.5 dönümlük serasında yılda 4 ton çilek üretiyor.

Çilek merakı, Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde yaşayan 69 yaşındaki İsmail Özer’ın hayatını değiştirdi.

2.5 DÖNÜM SERADA ÜRETİM YAPIYOR

Özer, yıllar önce evinin bahçesinde hobi olarak başladığı çilek üreticiliğinde, şimdi 2.5 dönüm serasıyla birlikte yılda 4 ton çilek üretir hale getirdi.

SERALARI KENDİ İMKANLARIYLA KURDU

Demirci ustalığı olduğundan seralarını da kendi imkanları ile kurduğunu anlatan Özer, "Köyümüzde 2.5 dönüm arazime projesini kendim çizerek hazırladığım ve yapımını tamamen kendi imkanlarımla yaptığım sera ile çilek üretmeye başladım. Çilek üretimine yaklaşık 4 yıl önce Pazaryeri Kaymakamlığı'nın ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu Çilek Projesi ile başladım. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sürekli kurduğum seraya gelerek çileklerimin kontrolünü yapıyor, bilmediğim konularda beni aydınlatıyorlar.

YILDA 3-4 TON ÇİLEK ÜRETİYOR

Hobi olarak yaptığım için hiç ne kadar ürün çıkıyor diye hesaplamadım. Ama yılda 3-4 ton çilek üretimi oluyor. Çileklerimde hastalık olmadığı zamanlarda güzel ürünler alıyorum, Allah bereket versin. Bana her konuda yardımcı olan Pazaryeri İlçe Tarım Müdürü İsmail Çağlar ve ziraat mühendislerimize teşekkür ediyorum." dedi.