Hollanda açıklarında elektrikli otomobil taşıyan gemi yandı: 1 ölü Hollanda açıklarında otomobil taşıyan Panama bandralı kargo gemisinin alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Hollanda'nın kuzeyinde 2 bin 857 aracın bulunduğu Panama bandralı Fremantle Highway adlı kargo gemisinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Kargo gemisinde 2 bin 857 araç var

Hollanda sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, gemide bulunan 23 kişinin bot ve helikopterlerle kurtarılarak Lauwersoog Limanı’na tahliye edildiği belirtildi.

1 kişi yaşamını yitirdi

Açıklamada, mürettebatın yangını söndürmeye çalıştığı ancak alevlerin kontrol altına alınamaması nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Almanya’dan Mısır’a araç taşıyan gemideki yangının elektrikli bir otomobilin alev alması sonucu çıktığı öğrenilirken, gemideki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.