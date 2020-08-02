Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı virüs kurbanı

Erzurum Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Erol Tepe'nin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Erzurum Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından, Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Erol Tepe'nin, koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

"LÜTFEN YÜKÜMÜZE OMUZ VERİN"

Sağlık çalışanlarının bir ferdinin daha hayatını kaybettiğini belirten Gürsel, başta Tepe'nin ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Gürsel, paylaşımında, "Lütfen yükümüze omuz verin, tedbirlere uyalım, virüs bir nefes kadar yakınımızda ve çok kütü şeyler yapıyor." ifadelerini kullandı.