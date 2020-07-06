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    Hozat'ta bozkır keleri görüldü

    'Trapelus lessonae' olan tombul kertenkele bozkır keleri, bir süre önce de Mazgirt ilçesinde görülmüştü.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 14:54
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    Hozat'ta bozkır keleri görüldü #1

    Türkiye'de Doğu, Güneydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde, dünyada ise İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve Azerbaycan gibi ülkelerde belirli alanlarda yaşayan bozkır keleri, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Beşelma köyünde görüntülendi.

    HAREKETSİZ GİZLENİYOR

    Kertenkele türleri arasında en tombul tür olan bozkır keleri, tehlikeli bir durumu fark ettiğinde 3-5 metre gittikten sonra olduğu yerde hareketsiz durarak gizlenmesiyle biliniyor.

    Kelerin bilimsel adı 'Trapelus lessonae' olarak veriliyor.

    Hozat'ta bozkır keleri görüldü #2

    "ÇOK DİKKATLİ BAKILMADIKÇA FARK EDİLMESİ İMKANSIZ"

    Bulunduğu bölgenin toprak rengi ile uyumlu olması nedeniyle doğada insanlar tarafından pek fark edilemeyen bozkır kelerini fotoğraflayan Özlem Berktay, "Bizler yıllardır aile olarak küçük ve büyükbaş hayvancılık yaparak geçiniriz. Annelerimiz ve babalarımız birçok defa böyle bir kertenkele varlığından bahsetmişti. Hafta içinde hayvanlarımızı otlatırken kumluk bir alanda fark ettim. Çok sevimli ve tombul bir kertenkele türü avuçlarımın içine alıp fotoğrafını çektim. Çok güzeldi. Daha sonra yere bıraktım ve bir iki metre gittikten sonra sabit durarak öylece bekledi. Ama bulunduğu yerdeki toprak rengiyle inanılmaz bir uyumu vardı. Çok dikkatli bakılmadıkça fark edilmesi imkansız." dedi.

    Hozat'ta bozkır keleri görüldü #3

    Hozat'ta bozkır keleri görüldü #4

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