Hrant Dink davasında 4 tanık daha dinlendi

Eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Ünal Karaosmanoğlu, Hrant Dink cinayeti ile ilgili davada tanık olarak ifade verdi.

2007'de cinayete kurban giden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava devam ediyor.

4 tanığın dinlendiği dava kapsamında yargılanan 76 sanığın içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri de yer alıyor.

ESKİ JANDARMA KOMUTANI ANLATTI

Cinayetten önce Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'ndan kendilerine bir bilgi gelmediğini aktaran eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Ünal Karaosmanoğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tanık olarak cevap verdi.

"FOTOĞRAFI BEN BASTIRDIM"

Olay günü Kocaeli'nde bir programda olduğunu, öğrenince İstanbul'a gelerek valiliğe gittiğini belirten Karaosmanoğlu, "Şüpheli şahsın fotoğrafını gösterdiler. Kimliğini belirlemek için şahsın fotoğrafının basınla paylaşılmasını ben söyledim." dedi.

"ÜST MAKAMLAR BİLGİ TALEP ETTİ"

İstanbul'da sansasyonel bir olay olduğunda üst makamların kendilerinden bilgi talep ettiğini kaydeden Karaosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Ben de Kocaeli'nden esasen bunun için döndüm, yoksa dönmeyecektim. Ülkenin gündemine gelen bir cinayet işlenmiş, ben de sadece üst komutanlığı bilgilendirmek amacıyla geldim. Eğer benim personelim cinayet öncesinde o bölgede bulunuyorsa bunun arka planı araştırılmalı, ama olaydan sonra doğaldır. Polisle beraber çalışıyor jandarma sonuçta. Cinayet öncesinde kameralardan gördüğüm kadarıyla tanıdığım personelden kimse yok."

"ÜLKEM İTİBAR KAYBETTİ"

Dink'in öldürülmesinin ülkeye zarar verdiğini söyleyen Karaosmanoğlu, "Ülkem itibar kaybetti. Türk vatandaşı bir gazetecinin öldürülmesini kınıyorum, kabul edilemez. Dink ile ilgili ben ve istihbarat Dink’in kim olduğunu, ne olduğunu öldürülmesinden sonra gazetelerden öğrendik. Etnik, dinsel ayrım yapmadan görevimizi yaptık." şeklinde beyanda bulundu.

ESKİ İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ ANLATTI

Dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olan tanık Aycan Oktaylar ise, "Olayla ilgili kesinlikle herhangi bir istihbari bilgi gelmedi. Olayı televizyondan öğrendik. Kamuoyunda infial yarattığı için maktulun kim olduğu konusunda bir takım telefon görüşmeleri yaptık. Olaydan önce en ufak bir istihbarat gelmedi. Zaman zaman bilgi almak için emniyetle irtibata geçtik." ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN BİLGİSİ YOKTU"

Olaya öncesindeki kamera görüntülerini izlediğini ve görüntülerde yer alan jandarma personelini tanımadığını savcılığa anlattığını ifade eden Oktaylar, "Benim bilgim dahilinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığından bize gelen bir bilgi yok. Olay olduktan sonra güvenlik güçlerinin bilgisi olduğu haberlerini görünce şubemi tepeden tırnağa inceledim. Kesinlikle kimsenin bilgisi olmadığını gördüm." dedi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Tanıklar Saittin Bölükbaşı ve Güven Şahin'in de dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.