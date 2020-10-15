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    HTŞ terör örgütünden 4 yabancı tutuklandı

    Samsun ve Denizli'de, HTŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 15.10.2020 - 19:40
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    HTŞ terör örgütünden 4 yabancı tutuklandı

    Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4'ü Bafra ilçe merkezinde, 1 şüpheli de Denizli'nin Buldan ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Bafra ilçesinde yakalanan 4 Suriye uyruklu şahıs, sorgularının ardından Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

    HTŞ terör örgütünden 4 yabancı tutuklandı VİDEO

    HTŞ terör örgütünden 4 yabancı tutuklandı #1

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık raporu alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

    Savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen Vail Ahmet, Hasan El Musteyf, Sami Cuma ve Şehvod Mahmud, mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

    Denizli'de gözaltına alınan 1 Suriyelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

    HTŞ terör örgütünden 4 yabancı tutuklandı #2

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