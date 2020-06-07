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    Hudut hatlarında 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, sınırda kaçakçılara göz açtırmıyor.
    • AA
    • 07.06.2020 - 13:27
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    Hudut hatlarında 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

    Türkiye'nin, kaçakçılıkla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

    POMPALI TÜFEKLER, KAÇAK SİGARALAR...

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor.

    Van, Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 95 pompalı tüfek, 64 av tüfeği, 20 bin paket kaçak sigara, 2 bin 980 gram kubar esrar ve 200 ilaç ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

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