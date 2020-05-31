Hudut hatlarında çok sayıda silah ve kaçak sigara bulundu

Hudut hatlarında çok sayıda silah ve kaçak sigara bulundu

Milli Savunma Bakanlığınca; Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında çok sayıda av tüfeği, kurusıkı tabanca ve gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut hatlarında çok sayıda silah ve gümrük kaçağı sigaranın bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman hudut birliklerinin her türlü hava ve arazi şartlarında gece-gündüz, 24 saat kesintisiz olarak kaçakçılığa büyük darbe vurmaya devam ettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE KAÇAK SİGARA BULUNDU

Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama sonucu bin 787 kutu hap, 15 adet 7+1 av tüfeği, 5 adet 4+1 av tüfeği, 20 av tüfeği namlusu, 20 pompalı tüfek şoklama kiti, 96 kurusıkı tabanca, 3 bin 845 gram kubar esrar ile 6 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine teslim edildiği kaydedildi.