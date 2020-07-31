Hudut kartalları, bayramı elleri tetikte karşıladı

Bayram namazını kılan Mehmetçik, tekbirler eşliğinde kurban kesti.

Irak’ın kuzeyinin sıfır noktasında bulunan ve ismi gibi kartal yuvasını andıran 2 bin 500 rakımlı üs bölgesinde konuşlanan Mehmetçik, elleri tetikte vatan savunması yapıyor.

Terörle mücadelenin çetin yaşandığı Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Balkayalar Üs Bölgesi'nde Mehmetçik, bayramı kutladı.

NAMAZ KILIP KURBAN KESTİLER

İlçedeki hakim noktalardan biri olan Balkayalar Dağı’nın zirvesinde kurulan üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları, bayram namazını serilen branda ve halının üzerinde komutanlarıyla birlikte eda etti.

Namazdan sonra tek tek bayramlaşan Mehmetçik, tekbirler eşliğinde kurban kesti. Mehmetçik'lere hazırlanan bayram şekerleri ve kolonya ikram edilirken, elleri tetikte mevzide sınırı gözetleyen askerlerin de bayramı kutlandı.

Hudut kartalları elleri tetikte bayrama girdi ViDEO

ÜS BÖLGESİ KOMUTANI, ASKERİ AİLESİYLE GÖRÜŞTÜRDÜ

Mevzide görev yapan askerleri de ziyaret eden üs bölgesi komutanı, tekmil aldıktan sonra Mehmetçik'lerin bayramını kutladı. Üs bölgesi komutanı, gözetleme faaliyeti yapan bir askere telefon verip, ailesiyle görüşerek bayramlaşmasını sağladı.

Babasıyla konuşan asker, morallerinin yerinde olduğunu ve dua beklediklerini söyledi. Asker babası ise komutanlar başta olmak üzere tüm Mehmetçik'in bayramını kutlayarak selam söyledi.

Yürüttükleri başarılı operasyonlarla PKK/KCK terör örgütüne ağır darbe vurarak bölgeye huzuru hakim kılan Mehmetçik, Kurban Bayramı nedeniyle ailelerinin ve tüm Türkiye halkının bayramını kutladı.