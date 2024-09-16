Hudut Kartalları sınırda 6 kişinin yasa dışı geçişini engelledi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik yurt içi, sınır ve sınır ötesinde mücadele ediyor.

Bir yandan terörün kökünü kazınırken bir yandan da yurda yasa dışı geçişler engelleniyor.

Böylelikle teröristlere geçit verilmiyor.

Son olarak sınır hattında yeni bir hareketlilik yaşandı.

HUDUTTA 1'İ PKK'LI 6 KİŞİ YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yakalananlardan 1'inin PKK mensubu olduğu öğrenildi.

"YASA DIŞI GEÇİŞLERE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.



Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.