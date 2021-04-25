Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Hakkari'deki harekat merkezine gitti.

31 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

"1132 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI"

Bakan Akar, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında maalesef 6 arkadaşımız yaralandı. Faaliyetlerimiz planlandığı şekilde sürüyor. Şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı. Hava Kuvvetlerimiz de bir bütün olarak büyük bir başarı gösterip, toplam 120 hedefi etki altına aldılar" dedi.

Hulusi Akar: 31 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO