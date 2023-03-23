Hulusi Akar, ilk iftarını Hatay'daki Mehmetçik ile yaptı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen 8. Komando Tugay Komutanlığında görevli komandolarla yaptı.

İHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta iki büyük depremin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Ramazan ayına da burada giren Bakan Akar, ilk iftarı Mehmetçik ile yaptı.

Depremden etkilenen Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığının yemekhanesinde Mehmetçik ile orucunu açan Akar, iftarın ardından yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar terörle mücadelede kendisine verilen görevleri büyük bir kahramanlıkla yerine getirdiğini belirtti.

"İlk andan itibaren bütün alanda milletimizin, vatandaşımızın yanına koştu"

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat’taki depremleri hatırlatan Akar, şu ifadeleri kullandı: