Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı

Bakan Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, “Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler" mesajını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Tüm Türk hava sahasının takip edildiği merkezde faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar, komutanlara talimatlar verdi.

Daha sonra burada personele de hitap eden Akar konuşmasında, savunma ve güvenlik konuları ile birlikte son dönemde Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs’taki gelişmelere ilişkin de açıklama yaptı.

"GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER"

Türkiye’nin tüm komşularının siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade eden Akar, “Diğer taraftan da hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan dahi vazgeçmeyeceğimizi, hakkımızın, hukukumuzun çiğnenmesine göz yummayacağımızı herkesin bilmesi lazım. Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler.” diye konuştu.

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