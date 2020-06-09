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    Hurdaya dönen otomobilden sağ salim çıktı

    Denizli'de meydana gelen kaza da traktör römorkuna arkadan çarpan otomobil takla attı.
    • İHA
    • 09.06.2020 - 05:54
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    Hurdaya dönen otomobilden sağ salim çıktı

    Denizli'nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi yakınlarında, Musa E. idaresindeki 20 EE 748 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan 20 EH 318 plakalı traktöre bağlı ve ışıkları yanmayan römorka çarptı.

    OTOMOBİL TAKLA ATIP TERS DÖNDÜ

    Çarpmanın etkisiyle savrulan ve takla atarak ters dönen otomobil hurdaya döndü.

    KAZADA YARALANAN OLMADI

    Meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise rahatlattı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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