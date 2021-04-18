Hüsnü Bayramoğlu vefat etti
Nur Cemaati'nin ileri gelenlerinden Hüsnü Bayramoğlu, hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 18.04.2021 - 23:56
Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden, Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu vefat etti.
Bayramoğlu'nun vafat haberinin ardından birçok isim sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı.
O isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.
Soylu paylaşımında, "Hüsnü Bayramoğlu Ağabey de, bu mübarek günde can emanetini Rabbi'ne teslim edenlerden oldu. Cenab-ı Allah, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.