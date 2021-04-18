Nur Cemaati'nin ileri gelenlerinden Hüsnü Bayramoğlu, hayatını kaybetti.

Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden, Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu vefat etti.

Bayramoğlu'nun vafat haberinin ardından birçok isim sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı.

O isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Soylu paylaşımında, "Hüsnü Bayramoğlu Ağabey de, bu mübarek günde can emanetini Rabbi'ne teslim edenlerden oldu. Cenab-ı Allah, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.