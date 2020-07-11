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    İbadete açılan Ayasofya'ya büyük ilgi

    Vatandaşlar, Türk bayrakları ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Yetkililer, caminin kubbe ve minarelerini inceledi.
    • AA
    • 11.07.2020 - 13:47
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    İbadete açılan Ayasofya'ya büyük ilgi

    Danıştay'ın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından vatandaşların Ayasofya'ya gelişi sürüyor.

    Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanmasının ardından Ayasofya'nın bugün ziyaretçilere kapalı olduğu belirtildi.

    VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

    Güvenlik güçlerinin barikatlarıyla girişinin kapatıldığı Ayasofya önüne gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ile hatıra fotoğrafları çektirirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı görevlilerin incelemelerde bulunmak üzere Ayasofya'ya gelmesinin beklendiği kaydedildi.

    Ayasofya Meydanı'nda bekleyiş sürüyor VİDEO

    İbadete açılan Ayasofya'ya büyük ilgi #1

    KUBBE VE MİNARELERDE İNCELEME YAPILDI

    Öte yandan Ayasofya içerisinde de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenilirken, bazı yetkililerin kubbe ve minarelerde incelemede bulunduğu görüldü.

    Sultanahmet ile Ayasofya meydanlarında turistlerin yoğun ilgisi sürerken, yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da alanda yayınlarını sürdürüyor.

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    İbadete açılan Ayasofya'ya büyük ilgi #9

    İbadete açılan Ayasofya'ya büyük ilgi #10

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