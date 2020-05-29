İBB 157 otomobil alacak

Bir önceki dönemdeki belediyenin otomobil alım ve kiralamalarına israf diyen Ekrem İmamoğlu, İBB'ye 157 yeni araç alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlığa oturduğu ilk süreçte, AK Parti dönemindeki belediyenin satın aldığı ve kiraladığı otomobilleri Yenikapı Meydanı'nda sergileyerek israf yapıldığını ileri sürmüştü...

İBB'DEN OTOMOBİL İHALESİ

Ekrem İmamoğlu, başakanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketlerinden “İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş.”, 157 adet binek otomobil satın almak için ihale açtı.

İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş., satın alacağı otomobiller farklı özelliklere sahip olduğu için 6 ayrı ihale hazırladı. Alımı yapılacak bütün otomobiller 2020 model ve sedan türü olacak.

IŞIKLI MAKYAJ AYNALI

Şirket 9 Haziran'da yapacağı ilk ihale ile 3 adet binek otomobil alacak. İhale şartnamesine göre bu otomobiller motor hacmi, motor gücü, yakıt deposu büyüklüğü gibi üstün teknik özelliklere sahip olacak.

Bunlar için ayrıca panoramik cam tavan, ışıklı makyaj aynaları olması şartı aranıyor. Daha sonraki 3 ihalenin her biri ile 4’er tane otomobil alınacak. Her grup otomobil için ayrı teknik özellikler isteniyor.

Örneğin bir grup için, en az 7 inch renkli dokunmatik ekran şartı aranıyor. İki grubun dizel olması istenirken bir grubun benzinli olması şartı yer alıyor.

19 HAZİRAN'DA İHALE

İhalesi 19 Haziran'da yapılacak olan, en büyük alımda ise 80 otomobil bulunuyor. Bu gruptaki araçların tamamı beyaz renkte ve önden çekişli olacak. 40 litrelik yakıt deposu olması istenen araçların dizel olması isteniyor.

Şirketin ihale duyurusu yaptığı son ihale 22 Haziran'da yapılacak. Bu ihale kapsamında ise 62 binek otomobil alınacak. Motor gücü en düşük otomobiller bu grupta yer alıyor (Motor gücü en az ‘ps’ 115 olacak). Araçların 31’i platin gri, 27’si beyaz, 4’ü titanyum gri olacak.