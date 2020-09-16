İBB, Beşiktaş'ta 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkardı

İBB'nin kendi mülkiyetinde bulunan arsayı, 175 milyon TL’lik bedel ile satışa çıkardığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beşiktaş’ın Dikilitaş Mahallesi Yeşilçimen Sokak üzerinde bulunan 25 ada numaralı ve 77 parsel numaralı, 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkardı.

İMAR DURUMU TİCARET VE KONUT

Üzerinde ağaçlar bulunan arsanın muhammen bedeli ise 175 milyon TL olarak belirlendi.

Halihazırda boş olarak görünen arsanın imar durumu ise ticaret ve konut alanı olarak belirtildi.

TEMİNAT BEDELİ 5 MİLYON 250 BİN LİRA

İhale için geçici teminat bedeli olarak 5 milyon 250 bin TL belirlendi.