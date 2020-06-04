Beyoğlu Belediyesi'ne ait olan maske ve dezenfektan stantları, tramvay seferlerini engellediği gerekçesi üzerine İBB ekipleri tarafından kaldırıldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkenin her bölgesinde çeşitli önlemler alınırken, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde de belediye ekipleri tarafından maske ve dezenfektan dağıtım stantları kurulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ise Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı bu stantları, tramvay seferlerini engellediği gerekçesi ile kaldırdı.

"STANTLAR ZORLA SÖKÜLDÜ"

Beyoğlu Belediyesi, yaşanan bu olayın ardından açıklamalarda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"45 günden bu yana toplum sağlığı için İstiklal Caddesi üzerinde kurduğumuz, maske ve dezenfektan dağıtımı yaptığımız stantlar dün gece, İBB ekipleri tarafından zorla sökülmüştür. Tramvay seferleri için engel teşkil ettiği gerekçesi ile daha önce yaptıkları bildirimin gereğini yapmamıza, devam eden tramvay seferlerine engel ve tehlike teşkil etmemesine rağmen stantlarımız iş makineleri ve zabıta ekipleri ile zorla sökülerek götürülmüştür."

İBB ekipleri, Beyoğlu'ndaki maske stantlarını kaldırdı ViDEO





