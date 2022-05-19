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    İBB Meclisinde İSPARK'a yüzde 25 zam oranı teklifi kabul edildi

    İBB Meclisinde İSPARK'a yüzde 25 zam oranı teklifi kabul edildi

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSPARK'a ait otoparklara yüzde 25 oranında zam yapılma teklifi oy birliğiyle onandı.
    • 19.05.2022 - 00:13
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 00:51
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    İSPARK fiyatlarına 5 ay sonra 2. kez zam kararı alındı.

    İBB Meclisi mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

    Yüzde 25'lik zam oy birliğiyle kabul edildi

    İBB yönetiminin İSPARK personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde talep ettiği artış maddesi Mecliste görüşüldü.

    Oylamada, ücret tarifesine yüzde 25 zam yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

    5 ay sonra 2. kez yapılan zamla ücretler 0-1 saat ücreti 17,5 TL, 1-2 saat arası ücret 22,5 TL, 2-4 saat arası 25 lira oldu.

    İBB Meclisinde İSPARK a yüzde 25 zam oranı teklifi kabul edildi #1


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