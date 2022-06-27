İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, metrobüs hattında yapacağı yenileme kapsamındaki çalışması başladı.

İstanbulluların güvenli ulaşımı için 'Beyaz Yol' kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerinin Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs hattında saat 00.00 sularında başlattığı çalışmanın, eylül ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.

18 kilometrelik yola uygulanacak

Uygulama, metrobüs hattındaki yedi durak gidiş-dönüş 18 kilometrelik hattı kapsayacak.

Özel reçeteli yollarla dezenformasyon engellenecek

Asfalt kaplama yol özel reçeteli beton yolla değiştirilecek. Bu değişimle yoldaki dezenformasyonun önüne geçilerek yoldaki bakımların asgari orana düşürülmesi hedefleniyor.

İBB metrobüs hattında yol çalışması VİDEO



"Okulların açılacağı tarihe kadar bitirilecek"

İETT'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"26 Haziran Pazar gecesi Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs hattında başlayacak çalışmanın eylülde bitmesi hedefleniyor. Okulların kapanmasıyla rahatlayan İstanbul trafiğinde ulaşımının aksamaması için tüm birimler çalışmalarını gece-gündüz devam ettiriyor. Özel reçeteli beton kaplama geceleri metrobüs hattına dökülecek. Gündüz saatlerinde yoldaki diğer çalışmalar devam ederek okulların açılacağı tarihe kadar bitirilecek. Bayramda da çalışmalar devam edecek.

"Hiçbir zaman kesintiye uğramayacak"

Yedi durak gidiş-dönüş 18 kilometre hatta metrobüs yolcularının sıkıntı yaşamaması için önlemler alındı. D-100 kara yolunun en sol şeridinde eksiltme yapılacak ama metrobüs hattı hiçbir zaman kesintiye uğramayacak."

"Çalışmanın olduğu istasyonu pas geçecek"

Bir diğer yandan çalışma olan istasyonlar arasındaki ulaşımın nasıl ilerleyeceği aktarıldı. O duyuruda ise, "Çalışma olan istasyonlarda iniş-binişler olmadan diğer istasyona geçilecek. Karşı yola yönlendirilip dönüş hattından İstanbullular aktarmayla kendi istasyonuna ulaşmış olacak. İstasyon başına çalışma sadece iki gün sürecek. Yani çalışma sebebiyle yolculukta bir aksama yaşanmayacak. Yolcunun sadece bir durak gidip, karşı yönden geri dönmesi ya da devam edeceği güzergah için istediği metrobüse binmesi gerekecek. Çalışmanın olduğu istasyonu metrobüsler pas geçecek.

"Bir sondaki istasyondan, ters istikamete ücretsiz aktarma"

Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamette ücretsiz olarak aktarma yapabilecek. Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak.” ifadeleri kullanıldı.