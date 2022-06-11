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    İBB'den doğaçlama dans festivali

    İBB'den doğaçlama dans festivali

    Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'nde ilginç dans gösterisi, sosyal medyada gündem oldu.
    • 11.06.2022 - 06:31
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 07:06
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen "İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali"nde ilginç görüntüler kameraya yansıdı.

    Özellikle Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" gösterisi sosyal medyada dikkat çekti.

    Garip hareketler sergiledi

    Doğaçlama dans gösterisi yapan Reulecke'nin garip hareketleri, bir çok kişi tarafından alaya alındı.

    İBB'den doğaçlama dans festivali - Video

    İBB den doğaçlama dans festivali #1

    Flamenko dansçısına 400 bin TL ödenmişti

    Daha önce flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 bin TL ödeme yapan İBB'nin, bu gösteriyi sergilemesi için Alman dansçıya kaç para ödediği ise merak konusu.

    İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı - Haberi için tıklayın -

    İBB den doğaçlama dans festivali #2

    İBB den doğaçlama dans festivali #3

    İBB den doğaçlama dans festivali #4

    İBB den doğaçlama dans festivali #5

    İBB den doğaçlama dans festivali #6


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