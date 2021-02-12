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    İBB’den hafta sonu metro seferlerine kısıtlama

    Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile İBB, gerçekleştirilecek metro seferlerine ilişkin duyuru yaptı.
    • İHA
    • 12.02.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 16:47
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    İBB’den hafta sonu metro seferlerine kısıtlama

    İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta sonları için cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kısıtlama dolayısı ile bazı seferlerinde kısıtlama uygulayacak.

    SEFER SIKLIĞI 15 DAKİKA

    İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:   “Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere, aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır."

    İBB’den hafta sonu metro seferlerine kısıtlama #1

    LİSTELENEN HATLAR

    İBB açıklamasına göre, hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar şu şekilde:

    M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

    M1B Yenikapı-Kirazlı

    M2 Yenikapı-Hacıosman

    M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

    M4 Kadıköy-Tavşantepe

    M5 Üsküdar-Çekmeköy

    M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

    T1 Kabataş-Bağcılar

    T4 Topkapı-Mescid-i Selam

    T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattı 20 dakika sefer aralığı ile hizmet verecektir.

    İBB’den hafta sonu metro seferlerine kısıtlama #2

    HAFTA SONU ÇALIŞMAYACAK HATLAR

    Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacak olan hatlar Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.

    M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro

    F1 Taksim-Kabataş füniküler

    T3 Kadıköy-Moda tramvay

    TF1 Maçka-Taşkışla teleferik

    TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında işletme yapılmayacaktır.

    İBB’den hafta sonu metro seferlerine kısıtlama #3

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