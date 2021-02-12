İBB’den hafta sonu metro seferlerine kısıtlama

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile İBB, gerçekleştirilecek metro seferlerine ilişkin duyuru yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta sonları için cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kısıtlama dolayısı ile bazı seferlerinde kısıtlama uygulayacak.

SEFER SIKLIĞI 15 DAKİKA

İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere, aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır."





LİSTELENEN HATLAR

İBB açıklamasına göre, hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar şu şekilde:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattı 20 dakika sefer aralığı ile hizmet verecektir.

HAFTA SONU ÇALIŞMAYACAK HATLAR

Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacak olan hatlar Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro

F1 Taksim-Kabataş füniküler

T3 Kadıköy-Moda tramvay

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında işletme yapılmayacaktır.