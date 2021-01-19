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    İBB’nin cenaze aracını karlı yolda vatandaşlar itti

    İstanbul’da etkili olan kar sonrası, kış lastiği olmadığı için ilerlemekte zorlanan İBB'ye ait bir cenaze aracını, vatandaşlar iterek yokuşu çıkmasına yardımcı oldu.
    • İHA
    • 19.01.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 13:32
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    İBB’nin cenaze aracını karlı yolda vatandaşlar itti

    İstanbul’da hafta sonunun ardından dün de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

    Kar yağışı nedeniyle hem vatandaşlar hem de kış lastiği de bulunmayan birçok sürücü zor anlar yaşadı.

    CENAZE ARACINI VATANDAŞLAR İTTİ

    Sosyal medyaya yansıyan görüntüde ise kış lastiği olmadığı için karda ilerlemekte zorlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir cenaze aracını vatandaşlar itti.

    İBB’nin cenaze aracını karda vatandaşlar itti VİDEO

    GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

    İBB’ye ait aracın karda vatandaşlar tarafından itildiği görüntüler ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    İBB’nin cenaze aracını karlı yolda vatandaşlar itti #1

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