İBB’nin dere kenarına koyduğu koruma demirleri şoke etti

Arnavutköy’de aylardır düzenlemesi tamamlanamayan Şirindere’nin etrafına yapılan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler şaşkınlık geçirdi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi ve Atatürk Mahallesi arasında bulunan Şirindere, İBB tarafından restore edildi.

Aylardır süren çalışmalar sonucunda dere kenarında araçların veya vatandaşların düşmemesi ve zarar görmemesi için koyulan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler şoke oldu.

Koruma demirlerinin derenin içerisine konulduğu ve yol kenarında hiçbir önlem alınmadığı görüldü.

“DEFALARCA DİLEKÇE VERDİK”

Mahallede yaşayan ve koruma demirleri ile ilgili konuşan Hüseyin Laloğlu, “Biz buranın kapalı gitmesi ile ilgili defalarca dilekçe verdik. Kapalı olsaydı buraya çöp falan da düşmezdi ama şu anda burada yapılan korkuluklar çok anlamsız yani. Buraya çoluk çocuk düşer, yaşlı düşer, araba düşer neden böyle oldu anlayamadık yani.” şeklinde konuştu.