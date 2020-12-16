İbrahim Tatlıses’in saldırıya uğradığı dava

İbrahim Tatlıses ve beraberindeki iki kişinin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin Yargıtay tarafından bozulan davanın görülmesine devam edildi.

Türkücü İbrahim Tatlıses’in Maslak’ta 14 Mart 2011 tarihinde ‘İbo Show’ programının çekimlerine katılmasının ardından asistanı Buket Çakıcı, şoförü Hakan Çalışkan ile içinde bulunduğu araç tarandı.

Yerel mahkemece karara bağlanan dava, Yargıtay tarafından 4 sanık yönünden bozuldu.

Dava dosyasının Yargıtay’dan dönmesinin ardından yargılamaya devam edildi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Abdullah Uçmak ile sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Ersin Altun SEGBİS yoluyla bağlandı.

MÜTALAADA UÇMAK’IN AZMETTİRDİĞİ VURGULANDI

Duruşmada önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarladığını kaydeden cumhuriyet savcısı, müşteki İbrahim Tatlıses’in Tv programının bitmesinin ardından bina dışına çıkmasıyla birlikte Abdullah Uçmak’ın azmettirdiği sanıklar Ersin Altun ve Yunus Ayık’ın harekete geçerek diğer müştekiler Hakan Çalışkan ve Buket Çakıcı’nın da içerisinde bulundukları araca yaklaştığını, İbrahim Tatlıses’in oturması beklenen arka koltuklar ve ön koltuklar istikametine doğru eylemin zorunlu ve kaçınılmaz sonuçlarını isteyerek öldürme kastıyla ateş etmesi sonucu arabanın arka koltuğundaki Buket Çakıcı’nın da yaralandığını ifade etti.

40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, sanık Abdullah Uçmak’ın iki müştekiye karşı işlediği ‘kasten öldürmeye teşebbüs etmeye azmettirme’ suçundan ayrı ayrı 26 yıldan 40’ar yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Sanıklar Ersin Altun ile Yunus Ayık’ın ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan ayrı ayrı 26 yıldan 40’ar yıla kadar hapislerini isteyen savcılık, sanık Emin Birdal’ın ise ‘örgüt faaliyetlerinde kullanılması maksadıyla silah sağlama’ suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

“BİR KADININ VURULMASINDAN YARGILANMAYI AŞAĞILAMA OLARAK KABUL EDİYORUM”

Bir kadının vurulmasından dolayı yargılanmasının kendisine göre aşağılayıcı olduğunu söyleyen sanık Abdullah Uçmak, “Hiçbir zaman bir kadına veya çocuğa ateş etmeyeceğimi dosyanın asıl müştekisi olan türkücü de gayet iyi bilir. Nitekim Buket isimli müşteki benden şikayetçi olmadığını, kendisini yaralayanlardan şikayetçi olduğunu söylemişti. Bir kadının vurulması olayından ötürü yargılanmayı da bana yapılmış bir aşağılama olarak kabul ediyorum. Asıl dosyanın soruşturmasını yapan polisler, savcılar, yargılamayı yapan hakimler ve incelemeyi yapan Yargıtay üyelerinin tamamı mesleklerinden ihraç edildiler. Yani benim ceza aldığım dosyanın her aşamasında FETÖ terör örgütü mensupları yer aldılar. Hiçbir delil olmadığını, türkücünün beyanları ve medya baskısıyla yargılandığımı bildirdim ancak dilekçelerim dikkate alınmadı.” ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.