İçişleri Bakanı Soylu, Nusaybin esnafını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde esnafı ziyarette bulundu.

Mardin Nusaybin esnafının konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu idi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Vatandaşlar ile sohbet eden Bakan Soylu, ikram edilen kahveyi içti.

Beraberindeki Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile birlikte Tarihi Nusaybin Çarşısını ziyaret eden İçişleri Bakanı Soylu, burada sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.





ESNAFIN İKRAM ETTİĞİ KAHVEYİ İÇTİ

Ziyaret sırasında Bakan Soylu, vatandaşlar tarafından ikram edilen kahveyi içti. Bir dürümcü tezgahını ziyaret eden Soylu, burada vatandaşlara dürüm ikram etti. İçişleri Bakanı Soylu ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.



