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    İçişleri Bakanı Soylu, Nusaybin esnafını ziyaret etti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde esnafı ziyarette bulundu.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 23:10
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    İçişleri Bakanı Soylu, Nusaybin esnafını ziyaret etti

    Mardin Nusaybin esnafının konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu idi.

    RESTORASYON ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

    Vatandaşlar ile sohbet eden Bakan Soylu, ikram edilen kahveyi içti.
    Beraberindeki Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile birlikte Tarihi Nusaybin Çarşısını ziyaret eden İçişleri Bakanı Soylu, burada sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

    İçişleri Bakanı Soylu, Nusaybin esnafını ziyaret etti #1

    ESNAFIN İKRAM ETTİĞİ KAHVEYİ İÇTİ

    Ziyaret sırasında Bakan Soylu, vatandaşlar tarafından ikram edilen kahveyi içti. Bir dürümcü tezgahını ziyaret eden Soylu, burada vatandaşlara dürüm ikram etti. İçişleri Bakanı Soylu ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.

    İçişleri Bakanı Soylu, Nusaybin esnafını ziyaret etti #2

    İçişleri Bakanı Soylu, Nusaybin esnafını ziyaret etti #3


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