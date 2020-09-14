İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki

Süleyman Soylu, şehirler arası yollarda eylemleri yasaklayan kanunun iptal edilmesi nedeniyle AYM Başkanı Zühtü Arslan'a sert sözlerle yüklendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a sert sözlerle yüklendi.

BİSİKLETİNLE İŞE GİT GEL BAKALIM

Anayasa Mahkemesi'nin şehirler arası yollarda yapılan eylemleri yasaklayan kanunu iptal ettiğini hatırlatan Süleyman Soylu, karar nedeniyle AYM Başkanı Zühtü Arslan'a ve AYM üyelerine şu sözlerle tepkisini gösterdi: "Anayasa Mahkemesi karar veriyor. FETÖ'cüler girsin, PKK'lılar girsin ne olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?

NİYE ESKORTLARLA GEZİYORSUNUZ

Hadi git gel. Özgürüz ya. Tamamen her şey güvenlik altında, hadi git. Niye polis koruma alıyorsunuz? Niye eskortlarla geziyorsunuz o zaman. Ben varım, sen var mısın? Sayın AYM Başkanı ben varım.

KENDİ ARABAMLA TEK BAŞIMA GİTMEYE BEN VARIM SEN VAR MISIN

Kendi arabamla tek başıma gitmeye ben varım. Sen var mısın? Her yere. Biz buralardan gideriz ama bu ülke büyük bir mücadele içerisinden geçiyor. Ayağımızı topal bırakmayın. Bizi zorluk içerisinde bırakmayın ne olursunuz."

Süleyman Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki ViDEO

"AYM BİR DÜZENLEME YAPIYOR, BUNU SİZ KOLLUK KUVVETİ OLARAK BELİRLEME HAKKINA SAHİP DEĞİLSİNİZ DİYOR"



Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

"Geçtiğimiz günlerde basında Anayasa Mahkemesi'nin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunundaki şehirlerarası 'karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenemez' hükmünü iptal ettiği şeklinde bir haber yapıldı. Yazım aşamasında olan bu kararın uygulamada ne gibi sorunlara yol açacağını en iyi burası bilir. Enteresan bir işle karşı karşıyayız. Sosyal medyada bir terörizm olduğunu herkes kabul ediyor. Hemen Anayasa Mahkemesi bir düzenleme yapıyor, bunu siz kolluk kuvveti olarak belirleme hakkına sahip değilsiniz diyor.

"BEN GÖRDÜKLERİMİ SÖYLEYEYİM"

Başımızın üstüne. Sonra vatandaşımız şikayet ediyor. Biz bu kadar hakaretle karşı karşıyayız diyor. Cumhurbaşkanımızdan başlayarak tüm devlet büyükleri karşı karşıya kalıyor. Sonra güvenlik tatbikatları var, iptal ettiler. Nesini iptal ettiniz. FETÖ, Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştı. Nerede ele geçirmeye çalıştı? Yargıda, emniyette, TSK'da. Bunlar kim, kamu görevlisi. Kamu görevlileri kamuya nasıl giriyorlar. Ben anlamıyorum. Şartlar, şekiller. Şu özgürlüktür, şu değildir. Burada bir şey yapılmak isteniyor. Sadece terör örgütüne mensupsa kamuya girmesin. Kim girerse girsin. Atıyoruz zaten. Bu özgürlükleri engeller. Peki. Ben gördüklerimi söyleyeyim, sonra ne söylerse söylesinler.

"BİSİKLETİNLE İŞE GİT GEL BAKALIM"

Anayasa Mahkemesi karar veriyor. FETÖ'cüler girsin, PKK'lılar girsin ne olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?

"SEVGİLİ AYM BAŞKANI, SİZE SÖYLÜYORUM"

Sevgili AYM Başkanı, size söylüyorum. Şehit cenazelerindeki 1 yaşındaki çocukların gözyaşlarını ben yaşıyorum. Anne ve babalarla biz konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı söyleyin, biz ona inanıyoruz diyen anne babaların itimatın biz sorumluluğumuza alıyoruz. Canı yanan biziz. Onun için sözlerime alınabilirsiniz, alınmayabilirsiniz ama bunu söylemezsem bu dünyaya karşı da öbür dünyaya karşı da kendimi mesul hissediyorum."

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi ViDEO

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: "YAZIKLAR OLSUN"

Neymiş, ana muhalefet partisi lideri Demirtaş için hapishanede yattığı günleri şeref madalyası olarak nitelendiriyormuş. Buradan ana muhalefet partisine söylemek istiyorum. Bu ülke kolay kazanılmadı. Yazıklar olsun, ayıptır. Belediyeleri pişpişleyip, terör örgütüne silah taşıyanlar alkış tutan, sokağa çıkın, yakın yıkın talimatı verenin şeref madalyası alacağı bir ülke değil burası.

İki gün önce Samsun Havza'da Yüzbaşı Mahmut'u toprağa verdik. Dünyanın hangi ülkesinde bir yüzbaşı teröristi almak için mağaraya girer, bir yarbay mağaraya girer. Kemal Kılıçdaroğlu, evinde rahat rahat uyuyorsan şu anda toprağın altında yatan Yüzbaşı Mahmut sayesinde. Şu anda GATA'da hayat mücadelesi veren Yarbay Muammer sayesinde. O olaylarda şehit düşen Özel Harekat Polisleri sayesinde."

''HDP'DE AKLI BAŞINDA BİR TEK KİŞİ YOK MU"

Soylu, "Şu HDP'de aklı başında olan bir tek kişi yok mu yahu, tek bir kişi? Bu yıl sadece 35 kişi dağa çıktı. Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik." ifadelerini kullandı.

AYM, şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etti