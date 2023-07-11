İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sel bölgesinde zarar tespit çalışmaları yapılıyor Sel felaketinin yaşandığı Zonguldak’ta incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Defterdarlık illerimizde, ilçelerimizde, tüm yerleşim yerlerinde zarar tespit çalışmalarını yapıyor. En kısa zamanda bu tespitleri yapacağız" dedi.

İHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak’ta selden etkilenen Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar ve Saltukova beldelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya, ziyaret ettiği Çaycuma Otobüs Terminali'nde dükkanlarını su basan esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Tüm kamu kurum ve kuruluşları gece gündüz gayret gösteriyor"

Daha sonra Çaycuma Kaymakamlığında bir toplantı düzenleyen Yerlikaya, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz cumartesi ve pazar meteorolojinin yaptığı tüm uyarılar doğrultusunda kuvvetli yağış gerçekleşti. Bu yağıştan Batı ve Orta Karadeniz'deki illerimiz olumsuz etkilendiler” dedi.

“Derelerin, ırmakların taşması, düşük kotta olan haneleri, tarımsal alanları su basması vesilesiyle yaşanan olumsuzluklarla ilgili İçişleri Bakanlığımız, AFAD koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları gece gündüz demeden bu vakte kadar gayret gösteriyor” diyen Bakan Yerlikaya, “Sevindiğimiz, tesellimiz bir tane can kaybının olmaması ama maddi olarak gerek tarımsal arazilerimiz, gerekse iş yerlerimizde, yollarımızda, köprülerimizde oluşan olumsuzluğu gidermeye hamdolsun hem maddi gücümüz var hem de bu noktada arkadaşlarımızla beraber tespitlerimizi yapıyoruz. Bunları eski haline getirmeye yönelik de gayret sarfediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bin 117 personel, 348 iş makinesi ve araç, 5 botla çalışmalar aralıksız sürüyor"

Zonguldak’a 237, Beycuma beldesine de 201 kilogram yağış düştüğünü söyleyen Bakan Yerlikaya, “Bu yağışlarla beraber 112 Acil Çağrımıza Zonguldak’tan 715 ihbar geldi. Bu ihbarlar sonucunda 45 vatandaşımızı botlarla, iş makineleri ile kurtardık. Bin 117 personel, 348 iş makinesi ve araç, 5 botla çalışmalar aralıksız sürüyor” diye konuştu.

Yağışlar nedeniyle yüzde 120 doluluk oranına ulaşan Ulutan ve Kızılcapınar barajlarındaki doluluk seviyesinin makul seviyeye doğru indiğini belirten Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmalarla ilgili de şu bilgileri verdi:

“124 köyümüzde 99 personel ve 45 iş makinesiyle İl Özel İdaremiz, valimiz öndeliğinde çalışmalarını devam ettiriyor. Defterdarlık illerimizde, ilçelerimizde, tüm yerleşim yerlerinde zarar tespit çalışmalarını yapıyor. En kısa zamanda bu tespitleri yapacağız. Var olan bu tespitlerden sonra AFAD olarak ne kadar destek vereceğimizin tespitini yapacağız.”

Vatandaşlar ödeme konusunda bilgilendirilecek

Tarımsal arazilerde de Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin çalışma yaptığını aktaran Yerlikaya, hasar tespiti bittikten sonra ne kadar ödeme alınacağına dair vatandaşların bilgilendirileceğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya'ya bölgedeki incelemeleri sırasında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç da eşlik etti.