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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, emniyet ve MİT’in ortak ikna çalışması sonucu, 3 teröristin teslim olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2020 - 15:55
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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’de faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

     

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