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    İçişleri Bakanlığı: Evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan bir ailenin daha evladına kavuştuğunu duyurdu.
    • 21.11.2022 - 08:22
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 08:25
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    İçişleri Bakanlığı: Evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu

    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

    Güvenlik güçlerine teslim oldu

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

    Gri kategori'deydi

    Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü, Terörden Arananlar Listesinde "gri kategori"de yer aldığı aktarılan açıklamada, ailesinin de Diyarbakır’da devam eden evlat nöbetinde olduğunun belirlendiği anlatıldı.

    Açıklamada, teslim olan örgüt mensubu ile "evlat nöbeti"nde 39. buluşmanın gerçekleşeceği, ikna çalışmaları sonucunda 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının da 109'a yükseldiği kaydedildi.

    İçişleri Bakanlığı: Evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu #1


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