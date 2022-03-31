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    İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

    İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 18:31
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    İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları, sonuç vermeye devam ediyor.

    2 PKK'LI TESLİM OLDU

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    2014 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    TESLİM OLAN PKK'LI SAYISI 21'E YÜKSELDİ

    2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 21'e yükseldiği belirtildi.

    İçişleri Bakanlığı: PKK dan kaçan 2 terörist teslim oldu #1

     

     


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