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    İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele 2021 yılının bilançosunu açıkladı

    İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında toplam 1140 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 22:14
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    İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele 2021 yılının bilançosunu açıkladı

    İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelede 2021 yılının bilançosunu açıkladı.

    1140 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2021 yılında toplam 1140 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    TERÖR OLAYLARI YÜZDE 53 AZALDI

    Meydana gelen terör olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 azalış gerçekleştiği belirtilirken, 19 bin 162 şehir, 124 bin 159 kırsal operasyonun düzenlendiği belirtildi.

    İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele 2021 yılının bilançosunu açıkladı #1

    İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele 2021 yılının bilançosunu açıkladı #2

    İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele 2021 yılının bilançosunu açıkladı #3

    İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele 2021 yılının bilançosunu açıkladı #4


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