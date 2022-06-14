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    İçişleri bakanlığına sözleşmeli 9 bilişim personeli alımı Resmi Gazete'de

    İçişleri Bakanlığına sözleşmeli 9 bilişim personeli alınacak.
    • 14.06.2022 - 01:30
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    İçişleri bakanlığına sözleşmeli 9 bilişim personeli alımı Resmi Gazete'de

    Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere kıdemli yazılım ve yazılım geliştirme uzmanları ile yazılım geliştirme uzmanı ve iş zekası uzmanı alımı gerçekleştirilecek.

    Adaylar internet sitesinden başvuru yapacak

    Adaylar başvurularını 24-30 Haziran'da e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapabilecek.

    AA'nın haberine göre, personel alımıyla ilgili başvuru şartlarına İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılabilecek.

    İçişleri bakanlığına sözleşmeli 9 bilişim personeli alımı Resmi Gazete de #1


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