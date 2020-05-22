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    İçişleri Bakanlığı'ndan cemilerde ibadete ilişkin genelge

    İçişleri Bakanlığı: 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak.
    • AA
    • 22.05.2020 - 22:22
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    İçişleri Bakanlığı'ndan cemilerde ibadete ilişkin genelge

    İçişleri Bakanlığı, “Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi” hakkında 81 İl Valiliğine Genelge gönderdi.

    Gelinen aşamada pazartesi günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı’nda cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği belirtilerek, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 29 Mayıs 2020 Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alındığı ifade edildi.

    "29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak.

    Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak.

    Cami ve mescitlerde salgını artırabileceği değerlendirilen tesbih rahle ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek

    Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek"

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