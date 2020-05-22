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İçişleri Bakanlığı'ndan cemilerde ibadete ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan cemilerde ibadete ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı: 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak.