İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

İdlib'de görevli olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin, 29 Şubat'ta 33 Mehmetçik'in şehit olduğu saldırıda hafif yaralandı, iyileştikten sonra ise yeniden görevine döndü.

25 yaşındaki Zengin, dün İdlib'de düzenlenen hain bir saldırı sonucu ise şehit düştü.

Şehit Zengin'in naaşı, Hatay'dan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kargo uçağıyla, memleketi Samsun'a gönderildi. Şehidin naaşı, İlkadım ilçesindeki cenaze işlemlerinin ardından Büyük Cami'ye götürüldü.

Camide ise yüzlerce kişi şehidi karşıladı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehidin babası Rahmi, annesi Feriha ve eşi Hatice Zengin ile kardeşleri tören sırasında gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından şehit Zengin'in naaşı, bir süre askerlerin omzunda taşındı. Daha sonra cenaze aracına konularak Aşağıavdan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü ve burada helallik alındı.

Şehit Zengin'in cenazesi, daha sonra aynı mahalledeki mezarlıkta bulunan şehitlikte toprağa verildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Şehidin silah arkadaşları ise Zengin'in bir cuma günü okuduğu şiiri, sosyal medyada paylaştı.

İdlib şehidinin okuduğu şiiri silah arkadaşları paylaştı