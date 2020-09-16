İdlib'te Esad'a bağlı güçler, TSK gözlem noktasına saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde, Esad'a bağlı güçlerin TSK gözlem noktasına saldırdığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunan sivil görünümlü bazı grupların, alınan tedbirler sonrasında dağıtıldığını açıkladı.

GÖZLEM NOKTASINA SALDIRI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esad rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır." denildi.