Dolar
7.4977
0.1041%
Euro
8.8917
0.1813%
Altın
1966.68
0.6427%
Borsa
1111.25
0.0008%
G. Altın
474.23
0.7311%
Bitcoin
81930.59
-0.1057%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    İdlib'te Esad'a bağlı güçler, TSK gözlem noktasına saldırdı

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde, Esad'a bağlı güçlerin TSK gözlem noktasına saldırdığını duyurdu.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 14:52
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 14:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İdlib'te Esad'a bağlı güçler, TSK gözlem noktasına saldırdı

    Milli Savunma Bakanlığı, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunan sivil görünümlü bazı grupların, alınan tedbirler sonrasında dağıtıldığını açıkladı.

    GÖZLEM NOKTASINA SALDIRI

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esad rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır." denildi.

    İdlib te Esad a bağlı güçler, TSK gözlem noktasına saldırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir