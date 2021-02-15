İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi

İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi

İDO Şehir Hatları, bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.