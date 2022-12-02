İETT otobüsü şoförü, Galata Köprüsü'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti: 3 yaralı
Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralandı.
- 02.12.2022 - 11:25
- Güncelleme : 02.12.2022 - 11:34
İstanbul'da Galata Köprüsü Eminönü'nü istikametinde meydana gelen olayda, yağmurlu havanın da etkisiyle bir İETT otobüsü sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otobüs, kaldırım taşlarını aşarak yol kenarında balık tutanlara doğru yöneldi.
Köprüde balık tutan 2 kişi ile 1 yolcu yaralandı
İETT otobüsü taşlar üzerinde kalırken çarptığı demir korkulukların savrulması sonucu köprüde balık tutan 2 kişi yaralandı.
Otobüsteki bir yolcu da düşerek yaralanırken 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.