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    • İETT otobüsü şoförü, Galata Köprüsü'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti: 3 yaralı

    İETT otobüsü şoförü, Galata Köprüsü'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti: 3 yaralı

    Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralandı.
    • 02.12.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 11:34
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    İETT otobüsü şoförü, Galata Köprüsü'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti: 3 yaralı

    İstanbul'da Galata Köprüsü Eminönü'nü istikametinde meydana gelen olayda, yağmurlu havanın da etkisiyle bir İETT otobüsü sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otobüs, kaldırım taşlarını aşarak yol kenarında balık tutanlara doğru yöneldi.

    Köprüde balık tutan 2 kişi ile 1 yolcu yaralandı

    İETT otobüsü taşlar üzerinde kalırken çarptığı demir korkulukların savrulması sonucu köprüde balık tutan 2 kişi yaralandı.

    Otobüsteki bir yolcu da düşerek yaralanırken 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

    İETT otobüsü şoförü, Galata Köprüsü nde direksiyon hakimiyetini kaybetti: 3 yaralı #1İETT otobüsü şoförü, Galata Köprüsü nde direksiyon hakimiyetini kaybetti: 3 yaralı #2


    İETT otobüsü şoförü, Galata Köprüsü nde direksiyon hakimiyetini kaybetti: 3 yaralı #3

    İETT otobüsü şoförü, Galata Köprüsü nde direksiyon hakimiyetini kaybetti: 3 yaralı #4

    İETT otobüsü şoförü, Galata Köprüsü nde direksiyon hakimiyetini kaybetti: 3 yaralı #5

    İETT otobüsü şoförü, Galata Köprüsü nde direksiyon hakimiyetini kaybetti: 3 yaralı #6


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