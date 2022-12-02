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İETT otobüsü şoförü, Galata Köprüsü'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti: 3 yaralı

İETT otobüsü şoförü, Galata Köprüsü'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti: 3 yaralı

Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralandı.