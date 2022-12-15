İETT otobüsünün camı kasisten geçerken patladı, şoför yolcuları azarladı

İstanbul Sultangazi'de kasisten hızlı geçen İETT otobüsünün camı kırılarak bir yolcunun üzerine döküldü.

Saat 16.30 sıralarında İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Aksaray-Sultangazi hattında çalışan 36ES kodlu İETT otobüsü kasisten hızlı geçti.

Yolcu güvenliğinin sağlanması için ara bölmede bulunan cam büyük bir gürültü ile patlayarak Nurullah Kaçucu isimli vatandaşın üzerine döküldü.

"Camı kim kırdı" diye yolcuları azarladı

Olay sonrası yolcular şaşkına dönerken, İETT otobüsü sürücüsü ise yolcuları 'Camı kim kırdı' diyerek azarladı.

İETT otobüsünün camı kasiste patladı, şoför yolcuları azarladı VİDEO

Yolcular kimsenin kırmadığını söyledi

İHA'nın haberine göre, yolcular ise kimsenin kırmadığını aksine kendisinin kasisten geçerken yavaşlamak yerine hızlı geçtiği için camın kırıldığını belirtti.

Bunun üzerine sürücü kırılan camın fotoğraflarını çektikten sonra araçta bulunan yolcular ile birlikte peronlara gitmek üzere yoluna devam etti.